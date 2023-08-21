Американский бизнесмен Илон Маск допустил, что социальная сеть Twitter (X) не сможет стать «великой» при его руководстве. Он написал на своей странице, что его команда тем не менее приложит все усилия, чтобы появилась хотя бы одна «большая» соцсеть.

«Печальная правда состоит в том, что в наши дни нет великих социальных сетей. Мы можем потерпеть неудачу, как многие и предрекали. Но мы приложим усилия, чтобы хотя бы одна [великая соцсеть] существовала», — написал Маск.

Ранее он анонсировал очередное нововведение в Twitter, который после ребрендинга называется X. Теперь пользователи не смогут добавлять других людей в черный список, блокируя им доступ к своей странице. По мнению Маска, такая функция не имеет значения. При этом в Twitter (X) сохранится возможность запрета отправки сообщений нежелательными пользователями.