Эксперт указал на плюсы от крушения «Луны-25» для российской космонавтики

Крушение аппарата «Луна-25» может ускорить лунную программу России. Такое мнение в эфире НСН озвучил действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков. Данному направлению, по его словам, необходимо дополнительное финансирование.
«Конечно, космическая программа в лунном варианте должна быть пересмотрена. Будем надеяться, что этот пересмотр будет в положительном плане: сроки работ будут интенсифицированы и мы не станем откладывать запланированный запуск следующих станций, а наоборот постараемся запустить их раньше», — сказал Железняков.
Он добавил, что дальнейшая реализация лунной программы зависит от решений правительства и Минфина, — будут ли выделены средства для продолжения работ.
Станция «Луна-25» «прекратила свое существование» в результате столкновения с поверхностью Луны, сообщил «Роскосмос». Связь с ней была потеряна накануне, при выдаче импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты. Выяснением причин крушения займется специальная межведомственная комиссия.