Эксперт указал на плюсы от крушения «Луны-25» для российской космонавтики

«Конечно, космическая программа в лунном варианте должна быть пересмотрена. Будем надеяться, что этот пересмотр будет в положительном плане: сроки работ будут интенсифицированы и мы не станем откладывать запланированный запуск следующих станций, а наоборот постараемся запустить их раньше», — сказал Железняков.