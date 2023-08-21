Нейросеть «подслушивает» нажатия клавиш с высокой точностью

Недавнее исследование, опубликованное исследователями Джошуа Харрисоном, Эхсаном Торейни и Марьям Мернежад, выявило «акустическую атаку по боковому каналу на основе глубокого обучения», которая может точно классифицировать нажатия клавиш ноутбука, записанные с помощью находящегося поблизости смартфона.

© MobiDevices

Исследователи достигли точности 93% при обучении атаки с использованием нажатий клавиш, записанных с помощью популярного программного обеспечения для видеоконференций Zoom.

Атаки по сторонним каналам – это эксплойты безопасности, которые собирают информацию, отслеживая физические эффекты системы при обработке конфиденциальных данных. Эти эффекты могут включать поведение во время выполнения, энергопотребление, электромагнитное излучение, акустику и доступ к кэшу. Несмотря на то, что реализовать систему, полностью свободную от побочных каналов, сложно, практические атаки такого рода могут нанести ущерб конфиденциальности и безопасности пользователей, поскольку злоумышленники могут использовать их для получения паролей и другой конфиденциальной информации.

Чтобы провести атаку, исследователи провели эксперименты, используя 36 клавиш Apple MacBook Pro, каждая из которых нажималась 25 раз с разным давлением и комбинацией пальцев.

Нажатия клавиш записывались с помощью телефона, находящегося в непосредственной близости от ноутбука, а также через Zoom. Затем записанные данные преобразовывались в мел-спектрограмму и классифицированы с использованием модели глубокого обучения под названием CoAtNet (сокращение от сетей свертки и самоконтроля).