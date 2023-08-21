«Таинственный киберинцидент» остановил работу обсерваторий в США

С начала августа 2023 года в Чили и на Гавайях хакерской атаке подверглись несколько обсерваторий, находящихся под управлением Национального научного фонда США. Об этом сообщает издание Science.

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Science называет случившееся «таинственным киберинцидентом», поскольку информации о нем крайне мало. Известно, что атаки начались в текущем месяце. Подробности о случившемся не сообщаются даже сотрудникам Национального научного фонда США. В пресс-службе организации ответили Science только то, что там круглосуточно работают, чтобы как можно скорее снова направить телескопы в небо.

Из-за происшествия более чем на две недели пришлось полностью остановить работу 10 обсерваторий. Работа еще нескольких объектов была ограничена – на них можно вести только личные наблюдения, без дистанционного подключения к оборудованию.