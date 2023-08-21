Найдена самая горячая точка Вселенной

Солнце является самым горячим объектом Солнечной системы. Однако во внешнем космосе есть намного более раскаленные объекты.

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Ученые из Гарвардского университета определили, что, по существующим данным, самым жарким местом во Вселенной является квазар 3C273. Это ярко сияющая область вокруг сверхмассивной черной дыры, расположенной на расстоянии 2,4 млрд световых лет от Земли.

Исследование обсерватории Гринбэнк в Западной Вирджинии показало, что температура ядра в этом регионе составляет около 10 триллионов Кельвинов (более 10 триллионов градусов по Фаренгейту и Цельсию). Для сравнения, температура поверхности Солнца составляет 5500 градусов Цельсия.

Как и любая черная дыра, квазар 3C273 обладает настолько сильной гравитацией, что ничто, даже свет, не может вырваться из зоны его притяжения. Вокруг него вращается кольцо газа, также известное как аккреционный диск. Поскольку молекулы всасываются в черную дыру с высокой скоростью, трение, возникающее в результате столкновений между ними, может привести к повышению температуры на триллионы градусов, пояснили ученые.

Исследователи также добавили, что сверхвысокие температуры могут временно образоваться вследствие взрывов. Так, две нейтронные звезды при столкновении способны достигать нагрева до 800 миллиардов градусов по Цельсию. Но такие вспышки быстро гаснут, сообщает Live Science.