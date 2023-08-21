Исследование: заболевание гриппом можно предсказать за полгода до него

Вирусы гриппа считаются одними из наиболее распространенных возбудителей респираторных инфекций. Ежегодно в мире гриппом заболевает 10-49 миллионов людей, а умирает от него 650 тысяч пациентов. Хотя существуют вакцины, которые рекомендуется ставить ежегодно перед началом сезона гриппа, их эффективность может быть неодинаковой для разных людей. Это зависит от того, какие штаммы вируса гриппа будут циркулировать в тот или иной сезон, а также от индивидуальных особенностей человека, так как иммунитет сильно зависит от пола, возраста и от других факторов.

Ученые проанализировали разнообразие иммунных клеток у пациентов, которые находились под наблюдением в рамках когортного исследования SHIVERS-II, проводившегося в Новой Зеландии. У волонтеров регулярно отбирали кровь, чтобы ученые могли охарактеризовать их иммунные клетки и на основе этого сделать выводы о том, насколько пациенты были защищены от гриппа. В результате ученые выяснили, что люди лучше защищены от гриппа при наличии большого разнообразия иммунных клеток. Они сравнили состав иммунных клеток в образцах крови от пациентов, которые заболели в сезон гриппа, и от тех, у кого не было симптомов и/или инфекции. При этом последний забор крови происходил за полгода до начала сезона гриппа. Оказалось, что у людей, у которых не было симптомов гриппа, иммунные клетки были не только разнообразны, но и в основном были ассоциированы с долговременным иммунным ответом на грипп, то есть с так называемой иммунной памятью. У пациентов, у которых развились симптомы гриппа, иммунные клетки были более похожими друг на друга и производили неспецифический, кратковременный иммунный ответ. При этом в первой группе людей, у которых не было симптомов, многие были привиты от гриппа. У людей, которые не были привиты и при этом не заболели, иммунные клетки просто могли имитировать функции специализированных против гриппа клеток.