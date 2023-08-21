В Сети появился рендер смартфона Realme GT 5

Realme готовится к скорому запуску своего нового смартфона GT 5 в Китае. Недавно утекший рендер, появившийся на Weibo от надёжного источника Digital Chat Station, даёт нам ясное представление о передней части устройства.

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Согласно утечке, экран Realme GT 5 с отверстием для камеры по центру окружен ультратонкими рамками. Детальное рассмотрение изображения показывает, что на нижней части устройства расположены слот для SIM-карты, микрофон, порт USB-C и динамик.

Похоже, что рамка устройства выполнена не из пластика, а из металла. Источник утверждает, что рамка этого смартфона является самой узкой в сравнении с конкурентами, такими как недавно представленные OnePlus Ace 2 Pro и Redmi K60 Ultra.

Что касается характеристик, то Realme GT 5 будет оснащён 6,74-дюймовой OLED-панелью с разрешением 1,5K. Ожидается, что устройство будет доступно в двух вариантах аккумулятора: 4600 мАч с зарядкой 240 Вт и 5200 мАч с зарядкой 150 Вт.