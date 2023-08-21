В Якутии вечная мерзлота выступила на поверхность из-за эрозии почвы

В Якутии из-за эрозии почвы на поверхность выступила вечная мерзлота. Как сообщает Telegram-канал «Новости Якутии», необычное явление произошло в селе Чакыр Чурапчинского улуса и уже стало местной достопримечательностью.

На провал в поле обратили внимание местные жители. Они решили проверить его и обнаружили, что из-под земли выступил ледник. Несколько метров древнего льда буквально выдавило на поверхность земли. На месте образовался небольшой кратер, в котором копится талая вода.

Напомним, ранее ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения имени Мельникова в Якутске Никита Тананаев заявлял, что дальнейшее повышение температуры воздуха будет вызывать активное таяние вечной мерзлоты. В результате почва начнет проваливаться, а местами на поверхность будет выходить лед.