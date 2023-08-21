Samsung Galaxy S24 Ultra оснастят титановой рамой

Слухи и концептуальные видео о Samsung Galaxy S24 Ultra, запуск которого запланирован через несколько месяцев, вызывают огромный интерес.

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Одним из наиболее обсуждаемых слухов является новая титановая рама устройства. Несмотря на свою прочность и лёгкость, эта идея напоминает аналогичные слухи о предстоящем iPhone 15 Pro.

Это, возможно, не революция, но, вероятно, эволюция уже используемого Samsung Armor Aluminum.

Galaxy S24 Ultra может отличаться от предыдущих моделей Ultra слегка изогнутой рамой. Она действительно привлекает внимание и показывает, что компания готова вносить изменения в свои устройства.

Возможное увеличение размера дисплея на 0,1 дюйма и обновление OLED-панели до 144 Гц можно считать небольшим апдейтом. Однако внутренние характеристики, такие как Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm и увеличенный объём оперативной памяти, указывают на стремление к повышению производительности.