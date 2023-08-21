$93.40-0.34101.48-0.70

Samsung Galaxy S24 и 24+ получат дизайн «в стиле» iPhone

После представления складных смартфонов Samsung 2023 года внимание общественности переключилось на серию Galaxy S24, запуск которой ожидается в I квартале 2024 года.

Samsung Galaxy S24 и 24+ получат дизайн в стиле iPhone
© Ferra.ru

Новая утечка от Ice Universe раскрывает кардинальное изменение дизайна, которое будет применено к моделям Galaxy S24 и S24+.

Текущие модели Galaxy оснащены плоской задней панелью и слегка выступающей средней рамкой. Новая утечка указывает на то, что южнокорейский техногигант откажется от этого дизайна.

В последнее время многие производители смартфонов начали использовать плоские края, характерные для iPhone. Ожидается, что Galaxy S24 и S24+ тоже оснастят ими.

Утечка не упоминает о модели Galaxy S24 Ultra, что может указывать на то, что её дизайн будет отличаться от более дешёвых моделей. Возможно, S24 Ultra будет иметь дизайн с изогнутыми краями, чтобы подчеркнуть её уникальность в сравнении с S24 и S24+.

Главные новости
Больше новостей
Ferra.ru: главные новости