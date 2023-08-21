Samsung Galaxy S24 и 24+ получат дизайн «в стиле» iPhone

После представления складных смартфонов Samsung 2023 года внимание общественности переключилось на серию Galaxy S24, запуск которой ожидается в I квартале 2024 года.

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Новая утечка от Ice Universe раскрывает кардинальное изменение дизайна, которое будет применено к моделям Galaxy S24 и S24+.

Текущие модели Galaxy оснащены плоской задней панелью и слегка выступающей средней рамкой. Новая утечка указывает на то, что южнокорейский техногигант откажется от этого дизайна.

В последнее время многие производители смартфонов начали использовать плоские края, характерные для iPhone. Ожидается, что Galaxy S24 и S24+ тоже оснастят ими.