Honor представила смартфон Play 40S за $137

Honor продолжает расширять свою линейку бюджетных смартфонов. После успешного запуска Play 40 5G и Play 40C, компания представила новый смартфон — Honor Play 40S.

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Устройство получило 6,56-дюймовый экран TFT LCD с разрешением 720 x 1612 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Внутри устройства работает процессор Qualcomm Snapdragon 480 Plus, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего хранилища.

Основная камера имеет разрешение 13 Мп, а фронтальная — 8 Мп. Не менее интересен и аккумулятор ёмкостью 5200 мАч.

Gizmochina