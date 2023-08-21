Honor представила смартфон Play 40S за $137

Honor представила смартфон Play 40S с гигантской батареей и ценой $137
Honor продолжает расширять свою линейку бюджетных смартфонов. После успешного запуска Play 40 5G и Play 40C, компания представила новый смартфон — Honor Play 40S.
Устройство получило 6,56-дюймовый экран TFT LCD с разрешением 720 x 1612 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Внутри устройства работает процессор Qualcomm Snapdragon 480 Plus, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего хранилища.
Основная камера имеет разрешение 13 Мп, а фронтальная — 8 Мп. Не менее интересен и аккумулятор ёмкостью 5200 мАч.
Gizmochina
Новинка поддерживает сети 5G, 4G и 3G. Кроме того, в наличии Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS и прочие функции связи. Что касается стоимости, то в Китае смартфон оценен в 999 юаней (приблизительно $137).
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