ИИ вынудит 40% людей освоить новые навыки в ближайшие три года

Рост популярности генеративного ИИ приводит к новым вопросам о том, как технология повлияет на рабочую силу.

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Новое глобальное исследование IBM Institute for Business Value показывает, что руководители компаний сталкиваются с рядом проблем, связанных с кадрами, начиная от нехватки навыков до изменяющихся ожиданий сотрудников.

Оценки руководителей говорят о том, что 40% рабочей силы потребуется переобучение из-за внедрения ИИ и автоматизации в ближайшие три года.

Это может затронуть 1,4 млрд из 3,4 млрд работников по всему миру. Отмечается, что формирование новых навыков для существующих сотрудников является ключевой проблемой в области талантов.