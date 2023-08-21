Облака на Нептуне исчезли из-за солнечной активности

Астрономы Калифорнийского университета обнаружили, что впервые за почти три десятилетия облака, наблюдаемые на Нептуне, практически исчезли, за исключением южного полюса планеты. О результатах исследования сообщается в статье, опубликованной в журнале Icarus.

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Долговременные наблюдения за Нептуном были проведены с 1994 по 2022 год с помощью телескопа обсерватории Кека и космического телескопа «Хаббл». Оказалось, что облака, которые обычно в обилии расположены в средних широтах, начали исчезать в 2019 году.

Данные выявили закономерность между изменениями облачного покрова Нептуна и солнечным циклом — периодом, когда магнитное поле Солнца меняется каждые 11 лет, вызывая колебания уровня солнечной радиации. Когда Солнце излучает более интенсивный ультрафиолетовый свет, примерно два года спустя на Нептуне появляется больше облаков. Кроме того, была обнаружена положительная корреляция между количеством облаков и яркостью ледяного гиганта из-за отражения от него солнечного света.