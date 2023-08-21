В России запустили государственные соседские чаты

Минстрой и Минцифры запустили государственные соседские чаты на платформе «VK Мессенджера». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Министерство строительства.

Чаты жители могут использовать для обсуждения любых вопросов о ЖК и предлагать идеи по его улучшению. Кроме того, они станут площадкой для проведения опросов по формированию общей позиции.

«Чаты предоставляют удобную и оперативную возможность жителям многоквартирных домов решать бытовые вопросы и организовывать взаимодействие в сфере ЖКХ», — уточнили в ведомстве.

В министерстве отметили, что пилотные чаты доступны жильцам многоквартирных домов в восьми российских регионах, среди которых Архангельская, Калужская, Новосибирская области и Санкт-Петербург. Они интегрированы в приложение «Госуслуги.Дом» и добавиться в него может только проверенный собственник жилья.