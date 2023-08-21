Стало известно, почему загораются смартфоны

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предупредил, что неправильная эксплуатация смартфона может привести к возгоранию его аккумулятора. По его словам, такие случаи регистрируются в России до десяти раз в месяц, а подобная статистика наблюдается и в других странах. Об этом пишет радио Sputnik.

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Одной из двух наиболее распространенных причин возгорания смартфона является повреждение оболочки аккумулятора из-за частых падений устройства, отметил эксперт. Вторая причина заключается в нагрузке от использования некачественного зарядного устройства или внешней зарядной батареи (пауэрбанка) без контроллера, которые могут передавать больше мощности, чем смартфон может принять.

Муртазин также указал, что аккумулятор может перегреться и выйти из строя, если смартфон оставляют под прямыми солнечными лучами. Он предупредил, что если аккумулятор вздулся и выпирает из корпуса, использовать такое устройство небезопасно, так как оно может вспыхнуть и нанести человеку серьезные ожоги. Однако, по словам эксперта, в большинстве случаев при возгорании смартфоны просто начинают дымить.