Несгораемые элементы корабля "Прогресс МС-22" затонули в Тихом океане

"Сегодня "Прогресс МС-22" сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана", - отметили в госкорпорации.

Корабль расстыковался с МКС в 02:50 мск 21 августа. После этого он перешел в автономный полет.

"Прогресс МС-22" находился в составе МКС с 11 февраля. Тогда он доставил на станцию свыше 2,5 т грузов. За это время "Прогресс МС-22" три раза уводил МКС от столкновения с космическим мусором (6 марта, 14 марта и 6 августа) и семь раз планово корректировал орбиту (20 февраля, 8 марта, 30 апреля, 18 мая, 16 июня, 5 июля и 27 июля).