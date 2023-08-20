Википедию обвинили в трате пожертвований на политику

За последние два десятилетия Википедия стала одним из самых посещаемых и часто цитируемых веб-сайтов.

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Многие из нас знакомы с регулярными просьбами Википедии о пожертвованиях, которые часто звучат как неотложные. Однако анализ финансов компании, основанный на публично доступных источниках, показывает, что её финансовое состояние далеко от критического.

Основной финансовый орган Википедии — Фонд Викимедиа. Согласно последним данным, Фонд Викимедиа получил пожертвований на сумму около $164 млн за год. Однако расходы на серверное обслуживание Википедии в 2021 году составили всего около $2,4 млн.

Более того, было выявлено, что значительная часть пожертвований, предназначенных для поддержки платформы, направляется на финансирование политических целей.

Например, Фонд Викимедиа создал «Фонд Знаний» на сумму $4,5 млн для предоставления грантов внешним организациям, поддерживающим равенство в знаниях.