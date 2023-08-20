2023 год может стать худшим по спросу на смартфоны за 10 лет

Согласно данным Bloomberg, мировые поставки смартфонов в 2023 году могут сократиться на 6%, составив всего 1,15 млрд устройств. Это может стать худшим показателем за последние десять лет.

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Основными причинами такого спада стали экономические проблемы в Китае, падение спроса на смартфоны в США и других странах, а также то, что многие владельцы устройств не спешат обновлять свои девайсы.

Однако, несмотря на общий негативный тренд, Apple может успешно преодолеть данный экономический спад. Главной причиной этого является лояльность пользователей к экосистеме компании, которые предпочитают обновлять свои устройства внутри бренда.