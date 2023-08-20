Шесть лучших смартфонов для школьников младших и старших классов

В преддверии нового учебного года родители активно ищут смартфоны для своих детей. Выбор огромен, и чтобы облегчить задачу, главред Ferra.ru Евгений Харитонов подобрал шесть оптимальных вариантов для школьников разных возрастов.

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До 10 000 рублей:

Xiaomi Redmi A2+ оценивается в 6 тыс рублей и характеризуется высокой надежностью и стабильной работой Android; Tecno Spark 10C — продвинутый смартфон в бюджете до 10 тыс рублей, с хорошими техническими характеристиками и поддержкой NFC.

Комплектации с 64 ГБ стоят от 7,2 тыс рублей, но лучшим выбором будет вариант с 4/128 ГБ памяти за 8,2 тыс рублей в маркетплейсах (Мегамаркет, Яндекс.Маркет, Ozon, Wildberries). Это уже полноценный смартфон без всяких скидок — и памяти много, и игры тянет, и NFC (для платежей с детских банковских карт и проверки оставшихся поездок на проездном в транспорте) есть, и зарядный разъём современного разъёма Type-C. Евгений Харитонов

Redmi 12C — альтернатива Tecno Spark 10C с качественной 50 Мп камерой, но он заряжается медленнее.

От 10 000 до 20 000 рублей:

Infinix Note 30 — смартфон для тех, кто хочет много памяти (8/256 ГБ) и быстрый процессор за 17,5 тыс рублей. Tecno Camon 19 Pro — девайс с оптической стабилизацией в камере, что редко встречается в этом бюджете. Цена — до 17 тыс рублей. Xiaomi Poco M5s — золотая середина среди всех вариантов: AMOLED-дисплей, хорошая 64 Мп камера и цена не выше 20 тыс рублей.

Все эти смартфоны обладают разными характеристиками, что позволяет подобрать устройство, идеально соответствующее потребностям и бюджету каждой семьи.