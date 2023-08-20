Названы плюсы интеграции искусственного интеллекта в городскую среду

«Затем система указывает, в какой из контейнеров нужно выкинуть мусор, который принесли. Эффективность раздельного сбора мусора таким образом повышается до 300 процентов», — добавил он.



В Австралии с помощью нейросети решают проблемы юридического характера. В частности, регистрируют бракоразводные договоры и готовят соглашение о родительских правах в случае развода Андрей Стариковский



«Сервис также позволяет общаться с бывшим партнером в удобном режиме онлайн, чтобы избежать неудобства и эмоций, которые способно вызвать личное общение. Эффект от этой услуги — сокращение судебных издержек на разводы и снижение нагрузки на суды по семейным делам», — заключил Стариковский.