Научрук космических миссий СССР оказался в больнице после крушения «Луны-25»

«Как я могу не переживать, это в значительной мере дело жизни. Очень это все тяжело. Но, ничего, я надеюсь, что справимся, что у руководства Роскосмоса будет желание, даже осознанная необходимость этот эксперимент повторить», — рассказал Маров.