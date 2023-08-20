Умер один из основателей Adobe

"Его видение и энтузиазм позволили компании Adobe создать такие новаторские разработки, как Illustrator, повсеместно используемый формат файлов PDF, а также Acrobat, Photoshop и Premiere Pro, определив эпоху настольных компьютеров и открыв творческий потенциал и возможности для миллионов людей", - написал председатель совета директоров и генеральный директор Adobe Шантану Нарайен в письме к сотрудникам компании.

Уорнок основал Adobe в 1982 году вместе с Чарльзом Гешке, с которым они до этого работали в компании Xerox. Первым продуктом новой компании стал язык описания страниц PostScript. За свои достижения Уорнок был награжден Национальной медалью за технологии и инновации президентом США Бараком Обамой, Премией Маркони за вклад в развитие информатики и коммуникаций и другими.