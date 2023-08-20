Apple уже работает над чипами A19 Bionic и M5, которые выйдут в 2025 году

Компания Apple работает над чипами A19 Bionic и M5 для мобильных устройств и ПК, которые выйдут не раньше 2025 года. Об этом сообщает портал WCCFtech со ссылкой на инсайдера @_orangera1n.

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Инсайдер опубликовал на своей странице в X (ранее Twitter) изображение с идентификаторами нескольких процессоров, которыми, по версии @_orangera1n, выступают будущие чипы Apple A19 Bionic и Apple M5.

Согласно WCCFtech, Apple начала работу над новыми чипами за несколько лет для того, чтобы опередить конкурентов.

Уже 12 сентября 2023 года Apple представит iPhone 15 Pro, за производительность которого будет отвечать чип A16 Bionic. Таким образом, до выхода A19 для будущих смартфонов остается еще три года. Компьютеры на базе Apple M3, по слухам, также появятся этой осенью или в начале 2024 года. Это означает, что первые устройства с новыми процессорами можно будет увидеть не ранее 2025 года.