SRO: специалисты начали подготовку к посадке «Чандраяна-3» на Луну

Посадочный модуль индийской лунной миссии «Чандраян-3» совершил последний маневр по снижению высоты окололунной орбиты, рассказали в пресс-службе Индийской организации космических исследований (ISRO). Об этом пишет ТАСС.

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В пресс-службе отметили, что после маневра орбита снизилась до высоты в 25 и 134 км, в перигее и апогее соответственно.

В настоящее время, уточнили в ISRO, станция дожидается рассвета в выбранной для посадки точке.

«Контролируемая посадка начнется 23 августа около 17:15 [15:15 мск]», - заметили в пресс-службе.