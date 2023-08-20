Связь с автоматической станцией "Луна-25" прервалась

Россия потеряла свою первую лунную станцию «Луна-25». Аппарат сошел с орбиты, врезался в Луну и прекратил существование. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

«В связи с отклонением фактических параметров импульса от рассчетных, автоматическая станция перешла на нерасчетную орбиту и прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны», - сказано в сообщении.

Сообщается, что накануне была предусмотрена выдача импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты. Однако около 14:57 (мск) связь с автоматической станцией прервалась.

Специалисты пытались установить связь с «Луной-25» в течение 19 и 20 августа. Однако результатов это не принесло.