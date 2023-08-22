Индийский лунный аппарат установил контакт со станцией «Чандраян-2»

Посадочный модуль индийской лунной миссии «Чандраян-3» успешно установил контакт с орбитальной станцией «Чандраян-2». Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) в соцсети X (бывший Twitter).

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«Орбитальная станция "Чандраян-2" направила приветственное сообщение посадочному модулю "Чандраян-3". Установлен двусторонний канал связи. У центра управления полетами появился еще один маршрут коммуникации с посадочным модулем», — говорится в сообщении.

Там отметили, что орбитальная станция приветствовала посадочный модуль словами «Добро пожаловать, дружище!».

Посадочный модуль миссии «Чандраян-3» совершил последний маневр по снижению орбиты и замедлению 20 августа. Специалисты ISRO готовятся к посадке аппарата, которая может состояться 23 августа в 15:34 по московскому времени.