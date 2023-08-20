XiaomiUI: Xiaomi отказалась от поддержки популярных смартфонов Redmi 9 и Note 9

Компания Xiaomi внесла три популярных смартфона брендов Redmi и Poco в список End of Life (EoL). Эти устройства больше не будут получать какие-либо обновления и ремонтироваться в официальных сервисных центрах компании, сообщает портал XiaomiUI.

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Среди смартфонов, пополнивших список EoL, значатся бюджетные Redmi 9, Redmi Note 9 и Poco M2. Теперь эти гаджеты компании не будут получать патчи безопасности, обновления Android и фирменной оболочки MIUI. Кроме того, в случае поломки смартфоны нельзя будет отремонтировать в официальных сервисных центрах Xiaomi.

При этом в середине августа компания убрала старшую модель линейки, Redmi Note 9 Pro, из списка End of Support. Это означает, что смартфон с приставкой Pro сможет получать обновления.

Несмотря на то, что все перечисленные смартфоны выходили в 2020 году, они все еще остаются популярными в своем сегменте, и миллионы пользователей продолжают пользоваться ими. Так, всего за 10 месяцев продаж бюджетные смартфоны Redmi Note 9 разошлись тиражом в 20 млн устройств.