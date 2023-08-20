В России впервые протестировали складной смартфон Xiaomi Mix Fold 3

Ведущий YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» рассказал о достоинствах и недостатках складного Xiaomi Mix Fold 3, а также проверил его в работе.

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Прежде всего, нужно отметить, что новый Xiaomi Mix Fold 3 выпускается только для Китая. Сами представители компании Xiaomi заявили, что не будут его выпускать на глобальный рынок. Соответственно, продаваться официально в России он не будет. При этом поддержка NFC у него есть.

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Внешний экран имеет у Mix Fold 3 диагональ 6,56 дюйма. И в закрытом виде устройство гораздо больше похоже на обычный смартфон по сравнению со складным смартфоном от Samsung. Частота обновления экрана у него - 120 Гц, яркость - до 2600 нит. Но на солнце этот экран не такой яркий, как у смартфона Samsung. В то же время проблем с ШИМом у Xiaomi Mix Fold 3 нет.

Внутренний дисплей имеет яркость 1300 нит, диагональ - 8 дюймов. Также он может менять частоту обновления от 1 до 120 Гц. Хотя на презентации компания Xiaomi отметила, что складку на экране у аппарата не видно, это не так. Она хорошо заметна.

В плане производительности у Xiaomi Mix Fold 3 всё отлично. Стоит на нём процессор Snapdragon 8 Gen 2. Из вариантов комплектации есть версии на 12/16 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ/1 ТБ постоянной памяти.

Также на смартфоне есть только китайский и английский языки. Кроме того, Google-сервисы в системе есть, но они по умолчанию не включаются: вам нужно будет их самостоятельно активировать в настройках.

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

Аккумулятор у смартфона имеет ёмкость на 4800 мА*ч. В комплекте с Mix Fold 3 идёт также зарядка на 67 Вт. До 100% заряжается телефон примерно за 40 минут. Беспроводная 50-ваттная зарядка полностью заряжает аппарат за 55 минут. При этом реверсивной зарядки у него нет.

По звучанию у Xiaomi Mix Fold 3 тоже всё хорошо: оно сбалансированное и приятное. Есть также у смартфона поддержка Dolby Atmos. Единственное - есть ощущение, что верхний динамик звучит чуть громче, чем нижний.

Фотографии на Xiaomi Mix Fold 3 получаются вполне неплохие. С их примерами вы можете ознакомиться выше. На всех трёх камерах (на основной, а также на двух телевиках) у смартфона есть оптическая стабилизация. Видео вы сможете записывать максимум в 4К 60 к/с. Селфи-камеры у Mix Fold 3 две: на внешнем и на внутреннем экранах. Но на Samsung Z Fold 5 динамический диапазон у фронтальной камеры более богатый по сравнению с Xiaomi Mix Fold 3.

Вывод