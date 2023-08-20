Российская станция не увидела следы американцев на Луне
Российская лунная станция не увидит следы высадки американских астронавтов. Об это рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.
«Можно было бы подобрать орбиту, чтобы это сфотографировать, но, естественно, она была выбрана не таким образом, а чтобы сесть куда нужно, это была главная задача. А в принципе, это возможно», - сказал он в интервью РИА Новости.
То есть орбита станции не пролегает над местами высадки астронавтов, так что подтвердить или опровергнуть полеты американцев на Луну она не сможет.
Ранее «СП» писала о том, что на борту российского спутника «Луна-25» произошла нештатная ситуация, сообщили в Роскосмосе.