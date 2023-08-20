Российские хакеры «сломали» литовские автозаправки

Хакер KillMilk, руководитель российской кибергруппировки Killnet рассказал об атаке на 429 литовских автозаправочных станций. Он подчеркнул, что это следствие проукраинской политики страны.

Кибератаке подверглись ведущие в Литве сети Circle-K, Neste, Emsi, Viada, Orlen и Baltic Petroleum, сайты которых долгое время не открывались. По словам KillMilk, перестали загружаться веб-версии личных кабинетов и мобильных приложений, начались сбои при начислении и списывании бонусных баллов на карты программ лояльности и другие проблемы.