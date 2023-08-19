В Германии хотят отказаться от китайского телекоммуникационного оборудования

Правительство Германии призвало национальных операторов связи отказаться от услуг китайской компании Huawei и её оборудования 5G. Власти считают, что это создает угрозу нацбезопасности, пишет Politico.

Берлин решил проверить все компоненты оборудования, поставляемого компаниями Huawei и ZTE. Власти опасаются, что китайское оборудование позволит контролировать энергопотребление в ФРГ и сможет навредить государственной безопасности.

В частности, с таким заявлением выступила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фейзер. Она заявила, что провайдерам необходимо отказаться от использования телекоммуникационного комплекта, предлагаемого китайским гигантом Huawei.

«Риски были известны в течение длительного времени. Наши органы безопасности неоднократно предупреждали об односторонней зависимости», - сказала Фейзер.

По ее словам, у провайдеров было достаточно времени, чтобы «адаптироваться к требованиям», исходящим от властей.

Являясь крупнейшей экономикой Европы, Германия по-прежнему сильно зависит от Китая в сфере оборудования для телекоммуникационных сетей. Это показал отчет, составленный консалтинговой компанией Strand Consult в конце прошлого года.

«Нежелание правительства вводить жесткие ограничения на использование Huawei в последние годы раздражало Вашингтон», - пишет Politico.