Назван продукт, который способствует похудению и повышает аппетит

Употребление кардамона в пищу способствует снижению веса и улучшению аппетита. Об этом говорится в исследовании ученых техасского колледжа сельского хозяйства и наук о жизни, опубликованном в International Journal of Molecular Sciences.

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В ходе исследования ученые добавляли разные дозы кардамона в корм для животных. Выяснилось, что употребление приправы в пищу увеличивает аппетит, ускоряя при этом сжигание жира и повышая затраты энергии.

Согласно расчетам, для человека весом в 60 килограмм норма составляет 77 миллиграмм, что сопоставимо с восемью стручками кардамона. Кроме того, специя способна ослабить очаг воспаления, не позволяя недугу перейти в хроническую стадию, говорится в исследовании.

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