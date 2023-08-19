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До конца года в РФ может появиться отечественный аналог зарубежных смартфонов

Российский смартфон, полностью заменяющий функции иностранных аналогов, может появиться к концу 2023 года. Об этом в субботу, 19 августа, сообщил замруководителя департамента информационных систем Министерства обороны Российской Федерации, руководитель проекта ЭРА-IT полковник Николай Лишин во время форума «Армия-2023».

В РФ может появиться отечественный аналог зарубежных смартфонов
© Вечерняя Москва

— На выставке инновационного технополиса «Эра» на форуме «Армия-2023» есть ряд смартфонов, которые близки к полному функционалу. Я думаю, в конце этого года - начале следующего мы получим уже полнофункциональный смартфон, который может позволить человеку отказаться от устройства иностранного производства, — сказал он.

По словам Лишина, отечественные смартфоны уже имеют базовый функционал. Кроме того, они будут дешевле продукции Apple, но чуть дороже моделей Samsung, передает ТАСС.

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17 августа в Сети появились первые снимки российского смартфона «Р-ФОН», работающего с операционной системой «РОСА Мобайл». Отмечается, что все возможности ОС держатся в секрете. Известно, что объем оперативной памяти устройства составит восемь гигабайт, а внутренней — 128 гигабайт.

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