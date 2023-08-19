В РФ может появиться отечественный аналог зарубежных смартфонов

— На выставке инновационного технополиса «Эра» на форуме «Армия-2023» есть ряд смартфонов, которые близки к полному функционалу. Я думаю, в конце этого года - начале следующего мы получим уже полнофункциональный смартфон, который может позволить человеку отказаться от устройства иностранного производства, — сказал он.