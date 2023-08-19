Найден способ снизить риск послеоперационного бреда у пожилых

Ученые из Чжэцзянского китайского медицинского университета в Ханчжоу выяснили, что пожилой возраст, наличие сопутствующих заболеваний, общая анестезия и травматичные хирургические вмешательства повышают риск послеоперационного делирия (бреда) у людей старше 50 лет. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

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Послеоперационный делирий чаще всего наступает через два-три дня после операции и может спровоцировать деменцию или даже привести к летальному исходу. Состояние сопровождается галлюцинациями и нарушением сознания и восприятия.

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В новом исследовании ученые проанализировали данные 648 пациентов, которым провели операцию по поводу перелома в период с января 2018 по декабрь 2020 гг. Возраст участников составлял от 50 до 103 лет, в среднем 70 лет.

У 115 (17,74%) пациентов был зафиксирован послеоперационный делирий. Риск этого состояния был значительно выше у людей старше 70 лет.

Кроме того, риск делирия был выше при наличии сопутствующих заболеваний: гипертонии, диабета и высокого уровня липидов в крови. Этот вывод совпадает с данными других исследований, показавших, что послеоперационный бред значительно чаще встречается у пациентов с легочными заболеваниями и болезнью Альцгеймера. Прием малых количеств противовоспалительного лекарства метилпреднизолона не повлиял на частоту делирия после операции.

Длительный постельный режим, большая кровопотеря и общая анестезия вместо местного обезболивания также повышали риск послеоперационного делирия. Это означает, что хирургам стоит выбирать менее травматичные методы, который требуют меньшего времени в наркозе. Электроэнцефалографический мониторинг может помочь избежать слишком глубокой анестезии.