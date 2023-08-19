Найден способ снизить риск послеоперационного бреда у пожилых

Ученые из Чжэцзянского китайского медицинского университета в Ханчжоу выяснили, что пожилой возраст, наличие сопутствующих заболеваний, общая анестезия и травматичные хирургические вмешательства повышают риск послеоперационного делирия (бреда) у людей старше 50 лет. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.
Послеоперационный делирий чаще всего наступает через два-три дня после операции и может спровоцировать деменцию или даже привести к летальному исходу. Состояние сопровождается галлюцинациями и нарушением сознания и восприятия.
В новом исследовании ученые проанализировали данные 648 пациентов, которым провели операцию по поводу перелома в период с января 2018 по декабрь 2020 гг. Возраст участников составлял от 50 до 103 лет, в среднем 70 лет.
У 115 (17,74%) пациентов был зафиксирован послеоперационный делирий. Риск этого состояния был значительно выше у людей старше 70 лет.
Кроме того, риск делирия был выше при наличии сопутствующих заболеваний: гипертонии, диабета и высокого уровня липидов в крови. Этот вывод совпадает с данными других исследований, показавших, что послеоперационный бред значительно чаще встречается у пациентов с легочными заболеваниями и болезнью Альцгеймера. Прием малых количеств противовоспалительного лекарства метилпреднизолона не повлиял на частоту делирия после операции.
Длительный постельный режим, большая кровопотеря и общая анестезия вместо местного обезболивания также повышали риск послеоперационного делирия. Это означает, что хирургам стоит выбирать менее травматичные методы, который требуют меньшего времени в наркозе. Электроэнцефалографический мониторинг может помочь избежать слишком глубокой анестезии.
Новое исследование позволит врачам выбирать более подходящие вмешательства для пациентов из групп риска. Это важно, учитывая, что эффективное медикаментозное лечение послеоперационного делирия отсутствует. При этом его частота растет из-за увеличения доли пожилых людей, для которых характерны переломы, требующие оперативного лечения.