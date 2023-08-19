В новой версии Chrome можно будет узнать, почему исчезло то или иное расширение

Когда Google выпустит Chrome 117, изменятся правила использования расширений для браузера. Коснётся это не столько пользователей, сколько разработчиков, тем не менее компания будет «упреждающе выделять» ситуации, вследствие которых расширения буду удаляться из браузера и магазина расширений.

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Сделано это для того, чтобы пользователи не строили догадок, почему то или иное расширение вдруг исчезло из Chrome. С выходом версии Chrome 117 расширения, требующие внимания пользователя, будут собраны в разделе «Конфиденциальность и безопасность» в настройках браузера. Пользователь сможет ознакомиться со списком расширений, которые скрыты в браузере и их следует удалить.

В этом же разделе появится кнопка «Обзор», при нажатии которой пользователю сообщат, какие расширения исчезли из магазина и почему, а также предоставят возможность удалить их или скрыть предупреждение и продолжить их использование. Исключение — наличие в расширении вредоносного ПО.