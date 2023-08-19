Появились качественные изображения нового флагмана Xiaomi

Осенний флагман Xiaomi 13T Pro получит дизайн в стиле основной серии Xiaomi 13 и выйдет в двух цветах (голубом и черном). Это следует из первых качественных рендеров устройства, опубликованных изданием MySmartPrice.

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По изображениям также можно понять, что задняя крышка голубой версии будет выполнена из синтетической кожи. Черный же смартфон получит панель с матовой поверхностью. Рамки устройства плоские, экран имеет «о»-образный вырез под 20-мегапиксельную фронтальную камеру. Задний фотомодуль имеет три объектива, разделенных горизонтальной линией в духе Xiaomi 13.

Смартфон получит 6,67-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 144 Гц и разрешением 2712 на 1220 пикселей, новейший восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 9200 Plus, а также до 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ пользовательской.

В роли основной камеры выступит сенсор Sony IMX707 с разрешением 50 МП. Его дополнят телеобъектив для зума на 50 МП и сверхширокоугольная камера с разрешением 13 МП.