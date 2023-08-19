В гробнице китайского императора нашли неожиданные дары богам

Около гробницы китайского императора обнаружены останки гигантской панды и тапира возрастом 2200 лет. О находке сообщает Live Science.

Около 2200 лет назад подданные китайского императора Вэня (период правления примерно 180–157 гг.) принесли в дар богам или духам гигантскую панду и тапира и закопали их останки рядом с гробницей правителя в Сиане.

Обнаружение останков тапира удивило археологов, так как оно означает, что это животное могло обитать в этом регионе. Ранее считалось, что тапиры исчезли с территории Китая еще 2200 лет назад.

Помимо костей гигантской панды (Ailuropoda melanoleuca) и тапира, команда обнаружила останки гауров (разновидность бизонов), тигров, зеленых павлинов (также называемых зелеными павлинами), яков, золотых курносых обезьян и похожих на козлов такинов. Эти виды все еще проживают в Китае, но некоторые из них находятся на грани исчезновения.

Хотя находка является первым физическим свидетельством того, что тапир жил в древнем Китае, древние документы указывали на это и раньше: изображения животных, похожих на тапиров, встречаются в древнекитайском искусстве, а также известны древние рассказы, описывающие похожих на тапиров зверей.

Сегодня сохранились пять видов тапиров. Найденные останки принадлежат малайскому тапиру (Tapirus indicus). Представители вида вырастают до 2,4 метров и могут весить до 320 килограммов. На данный момент вид находится под угрозой: насчитывается менее 2500 взрослых особей. В дикой природе малайского тапира можно найти только в некоторых частях Юго-Восточной Азии, включая Малайзию и Таиланд.