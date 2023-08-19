В Японии ученые создали позволяющее спать стоя устройство

По размеру устройство напоминает небольшую телефонную будку, но содержит ряд платформ, поддерживающих вес тела и блокирующих шум снаружи. Тем не менее, из-за его размеров в два с половиной метра в высоту и чуть более метра в ширину, клаустрофобы, возможно, захотят выбрать офисный диван или положить голову на стол по старинке, иронизирует автор публикации, добавляя, что в Японии засыпать за рабочим столом уже считается социально приемлемым.

Снаружи вертикальную капсулу можно принять за небольшой склад, личное пространство для конференц-связи или даже какой-то внутренний портал. Сотрудникам, желающим поспать, придется принимать позу, когда их колени согнуты, а туловище слегка наклонено вперед. Тем временем их голова и руки покоятся на мягкой платформе, подобно тому, как пассажиры самолетов используют свой столик для подносов, когда им нужно перекусить в дальнемагистральных рейсах. Разработчики заявили, что капсула предназначена для людей ростом не более 195 сантиметров и весом не более 100 килограмм. Пока неизвестно, во сколько обойдется компаниям установить это приспособление в своих офисах.