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В РФ решили создать смартфон, полностью заменяющий зарубежные аналоги

К концу 2023 года или началу 2024 года в России может появиться отечественный смартфон, который полностью заменит функции иностранных смартфонов. Об этом заявил заместитель руководителя департамента информационных систем Министерства обороны Российской Федерации, полковник Николай Лишин, передает ТАСС.

В РФ решили создать смартфон, полностью заменяющий зарубежные аналоги
© depositphotos.com

Он указал, что на выставке инновационного технополиса «Эра» на форуме «Армия-2023» уже есть ряд отечественных смартфонов, но их нужно немного доработать. По его словам, уже к концу этого года или началу следующего в России может выйти полнофункциональный смартфон.

Лишин отметил, что у существующих устройств пока нет банковских приложений и возможности работать с навигацией. Однако базовый функционал присутствует — можно делать звонки, пользоваться мессенджерами, офисными продуктами.

«Я думаю, такой смартфон будет, конечно, дешевле топовых моделей Apple, но может быть чуть дороже, чем простые модели Samsung», — заявил Лишин.

Он также предупредил, что на первом этапе производству понадобится государственная поддержка, чтобы процесс окупался. Лишин также упомянул, что Министерство обороны РФ заинтересовано в том, чтобы его сотрудники избавились от западных технологий.

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