В РФ решили создать смартфон, полностью заменяющий зарубежные аналоги

К концу 2023 года или началу 2024 года в России может появиться отечественный смартфон, который полностью заменит функции иностранных смартфонов. Об этом заявил заместитель руководителя департамента информационных систем Министерства обороны Российской Федерации, полковник Николай Лишин, передает ТАСС.

Он указал, что на выставке инновационного технополиса «Эра» на форуме «Армия-2023» уже есть ряд отечественных смартфонов, но их нужно немного доработать. По его словам, уже к концу этого года или началу следующего в России может выйти полнофункциональный смартфон.

Лишин отметил, что у существующих устройств пока нет банковских приложений и возможности работать с навигацией. Однако базовый функционал присутствует — можно делать звонки, пользоваться мессенджерами, офисными продуктами.

«Я думаю, такой смартфон будет, конечно, дешевле топовых моделей Apple, но может быть чуть дороже, чем простые модели Samsung», — заявил Лишин.