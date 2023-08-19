Названы способы максимально защитить смартфон от мошенников

«Есть платные и бесплатные приложения, которые помогут выявить программу-шпиона и обнаружить вирус. Однако даже если на вашем телефоне уже установлена надежная защита от вирусов, это не значит, что можно нажимать на подозрительные ссылки или открывать файлы, полученные от незнакомых людей. Делать этого не нужно в любом случае — наличие антивируса минимизирует риски, но не дает гарантию полной безопасности», — добавил специалист.