Опубликованы изображения новых недорогих смартфонов Motorola

Инсайдер Evleaks опубликовал пресс-рендеры новых смартфонов Motorola, которые получили названия Moto G54 и G84. Об этом сообщает издание IT-Home.

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Смартфоны получили схожий дизайн. Каждое устройство имеет «о»-образный вырез в экране под фронтальную камеру и прямоугольный основной фотомодуль. Различаются модели толщиной нижней рамки экрана и тем, что вспышка у G54 располагается посередине фотомодуля, а у G84 в нижней его части.

Кроме того устройства получили разные цвета корпуса. G54 выйдет в черном, синем и зеленом цветах, а G84 в белом, черном и красном. Красная модель дополнительно украшена логотипом Pantone. Ее задник выполнен из искусственной кожи.

По данным Evleaks, G54 получит 16-мегапиксельную фронтальную камеру, аккумулятор емкостью 5000 мАч, 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ внутренней. В свою очередь G84 инсайдер приписывает наличие OLED-экрана с частотой обновления до 120 Гц, аккумулятор на 5000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью до 33 Вт, а также 4+128 ГБ или 8+256 ГБ памяти. Вместе с тем G84 получит камеру с разрешением 50 МП.

Ожидается, что Motorola представит новинки в третьем квартале 2023 года. Цены устройств не раскрываются, однако известно, что они выступят в среднебюджетной ценовой категории.