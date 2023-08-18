В МТС рассказали, как часто блокируются спам-звонки

За полгода 2023 года МТС успешно блокировала более миллиарда назойливых звонков, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Этот результат достигнут благодаря использованию антиспамовых решений и инновационного сервиса «Защитник», который основывается на анализе больших данных.

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По данным компании, наиболее распространёнными темами спам-звонков стали финансовые предложения, страхование, недвижимость и реклама разнообразных товаров и услуг. Чаще всего такие нежелательные вызовы поступали абонентам из крупных городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Уфу, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Казань и Самару.