Представлен смартфон с камерой на 50 мегапикселей за 18 тыс. рублей

В Китае выпустили в продажу бюджетный смартфон Vivo Y77t, который получил основную камеру на 50 Мп и внушительную батарею на 5000 мАч. Об этом сообщает Gizmochina.

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Также новинка отличается быстрой зарядкой мощностью 44 Вт. По утверждениям разработчиков, это позволит аппарату заряжаться от 0% до 100% менее чем за час.

Смартфон имеет поддержку стандарта связи 5G, стеклянный корпус, защиту от влаги и слот для двух SIM-карт. У Vivo Y77t 6,64-дюймовый экран, процессор MediaTek Dimensity 7020 и фронтальная камера на 8 Мп.

Аппарат не имеет стереодинамиков, но в наличии разъем для подключения наушников и боковой сканер отпечатков пальцев для входа в гаджет без ввода пароля.

Стоимость Vivo Y77t в КНР составляет 1399 юаней (около 18 тыс. руб. по текущему курсу) за версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Старшую версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти оценили в 1599 юаней (около 20,7 тыс. руб.).