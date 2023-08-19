Влад Дракула мог плакать кровавыми слезами из-за редкой болезни

Химики из Катанийского университета (Италия) выяснили, что Влад Дракула мог страдать от редкого заболевания, которое заставляло его плакать кровавыми слезами. Исследование опубликовано в журнале Analytical Chemistry.

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Ученые провели химический анализ трех писем, написанных Дракулой (Владом III) во время его воеводства в Валахии, исторической области на юге Румынии, с 1448 до 1476 гг. н.э. Они наносили на бумаги слой этилен-винилацетата — полимера, улавливающего белковые молекулы и их фрагменты (пептиды). Затем ученые снимали нанесенный слой и с помощью метода масс-спектрометрии изучали состав соединений, которые перешли в него с бумаги.

Они обнаружили около 500 пептидов, 100 из которых были человеческого происхождения. На письме 1475 года были обнаружены три пептида, содержащиеся в белках сетчатки и слезах. Их анализ показал, что Дракула мог страдать гемолакрией — состоянием, при котором в слезах присутствует кровь. Она могла быть связана с травмой глаза или бактериальным конъюнктивитом, инфекцией слизистой оболочки глаза.

Также были найдены молекулы, которые могут указывать на цилиопатию у Дракулы. Это генетическое заболевание приводит к нарушению работы похожих на волосы органелл в клетках, известных как реснички. Признаки цилиопатии зависят от ее типа и могут включать дефекты нервной системы, сетчатки глаза, поликистоз почек и так далее. Ученые также обнаружили, что Дракула мог болеть инфекцией дыхательных путей.