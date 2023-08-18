Найдены неизвестные фрагменты легендарного римского календаря

В Италии археологи при проведении раскопок в Остии обнаружили два ранее неизвестных фрагмента легендарного римского календаря. Выбитый на них текст поведал историкам новые подробности о периоде правления императора Адриана.

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Как сообщает The History Blog, речь идет о мраморном календаре, известном под названием Fasti Ostienses. Это был свод древнеримских новостей о жизни империи, о самых важных событиях и решениях правителей. Новые фрагменты были обнаружены при раскопках в местечке Остия-Антика, некогда главном морском порту Древнего Рима.

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Календарь Fasti изначально возник еще в республиканском Риме. Это был поначалу обычный годовой календарь, в котором отмечались особые дни, когда религиозные правила разрешали или запрещали ведение гражданских, юридических и политических дел. Кроме того, на мраморе календаря выбивали имена ежегодных консулов. Именно поэтому годы отсчитывались не цифрами, а были известны по именам консулов.

Визуально подобные календари представляли собой крупные мраморные "доски объявлений". Устанавливались они, в основном, в общественных местах, чтобы каждый мог ознакомиться с текстом. Недавно обнаруженные фрагменты были раскопаны на том же форуме, где при раскопках 1940-1941 и 1969-1972 годов были обнаружены другие фрагменты Fasti Ostienses.

Площадка форума, как сообщается, состоит из большого прямоугольного здания с портиками с трех сторон и апсидным залом с четвертой. Фрагменты календаря были вырезаны на изогнутых поверхностях колонн этого здания. Датируются они 128 годом нашей эры, периодом правления императора Адриана. Первая надпись относится к 10 января, когда Адриан получил титул "pater patriae", что можно перевести как "отец Отечества". Его жена Сабина тогда же получила титул Августы. Согласно надписи, Адриан широко отпраздновал это событие, раздавая народу "congiar dedit" - денежное пожертвование.