Редкие золотые дары найдены в Карфагене

Редкие золотые дары найдены в знаменитом Карфагене
В Тунисе археологи, проводившие раскопки в святилище в Карфагене, обнаружили целую коллекцию подношений богам. Среди них выделяются крайне редкие золотые монеты, отчеканенные за несколько столетий до нашей эры.
Об открытии со ссылкой на сообщение Министерства культуры Туниса рассказывает Arkeonews. Подношения богам были найдены при обследовании тофета - так назывался священный участок, отведенный специально для жертвоприношений. Археологи нашли несколько погребальных урн с останками животных, принесенных в жертву, несколько надгробий, а также останки младенцев, вероятно, умерших в очень малом возрасте.
Однако наиболее интересной находкой стали пять золотых монет III века до нашей эры. Это очень редкая находка. Ценным это имущество считалось и 2300 лет назад, когда монеты были преподнесены в дар богам. Ученые полагают, что золотые дары были предназначены главным божествам карфагенского тофета - богу Баал-Хаммону и богине Танит. Сделать такое подношение могли только очень богатые граждане.
"Золотые монеты, которые были недавно обнаружены, отражают богатство того исторического периода и подтверждают ценность культурного наследия Карфагена", - говорит профессор Сайед Имад бин Джарбания. Диаметр монет составляет около 2,5 сантиметра.
Они украшены изображением Танит, древней богини плодородия и материнства.
Карфаген был основан примерно 2900 лет назад финикийцами. В настоящий момент он представляет собой обширный археологический памятник, расположенный на холме, возвышающемся над Тунисским заливом. В древности это была столица пунической цивилизации в Африке. Карфаген был и столицей африканской провинции во времена Римской империи. В античный период этот город-государство играл одну из центральных ролей, был великой торговой и военной империей. Тофет относится к числу наиболее важных пунических памятников на территории Карфагена.