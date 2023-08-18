Редкие золотые дары найдены в Карфагене

В Тунисе археологи, проводившие раскопки в святилище в Карфагене, обнаружили целую коллекцию подношений богам. Среди них выделяются крайне редкие золотые монеты, отчеканенные за несколько столетий до нашей эры.

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Об открытии со ссылкой на сообщение Министерства культуры Туниса рассказывает Arkeonews. Подношения богам были найдены при обследовании тофета - так назывался священный участок, отведенный специально для жертвоприношений. Археологи нашли несколько погребальных урн с останками животных, принесенных в жертву, несколько надгробий, а также останки младенцев, вероятно, умерших в очень малом возрасте.

Однако наиболее интересной находкой стали пять золотых монет III века до нашей эры. Это очень редкая находка. Ценным это имущество считалось и 2300 лет назад, когда монеты были преподнесены в дар богам. Ученые полагают, что золотые дары были предназначены главным божествам карфагенского тофета - богу Баал-Хаммону и богине Танит. Сделать такое подношение могли только очень богатые граждане.

"Золотые монеты, которые были недавно обнаружены, отражают богатство того исторического периода и подтверждают ценность культурного наследия Карфагена", - говорит профессор Сайед Имад бин Джарбания. Диаметр монет составляет около 2,5 сантиметра.

Они украшены изображением Танит, древней богини плодородия и материнства.