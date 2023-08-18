Вирус чикунгунья заставляет клетки заражать соседей

Исследователи изучили вирус чикунгунья и обнаружили, что зараженные им клетки образуют длинные отростки, которые позволяют копиям вирусных частиц сразу проникать в соседние клетки, минуя циркулирующие в крови антитела. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Microbiology.

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Вирус чикунгуньи передается человеку через укусы инфицированных комаров. Он вызывает острое инфекционное заболевание с высокой температурой, сильными болями в суставах, головной болью, мышечными болями и высыпаниями на коже. Вирус был впервые идентифицирован в 1952 году в Танзании, а с тех пор он распространился по различным регионам Африки, Азии и Америки. Хотя большинство случаев заболевания проходят почти незаметно и не вызывают серьезных осложнений, у некоторых пациентов иногда возникают хронические суставные боли, которые могут длиться несколько месяцев или даже лет. Вакцины от чикунгуньи пока не существует. Раньше ученые считали, что вирус чикунгунья перемещается от клетки к клетке по организму с кровотоком. Однако новое исследование раскрывает совершенно иной механизм заражения клеток этим вирусом.

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В первой части эксперимента исследователи заразили клетки вирусом чикунгуньи, который был подсвечен флуоресцентным белком. Так они выяснили, что инфекционные вирусные частицы передавались напрямую от клетки к клетке. Чтобы подтвердить этот способ передачи у живых организмов, ученые исследовали инфекцию чикунгуньи у мышей. Мыши, которым сначала вводили антитела, нейтрализующие вирус, а затем сам вирус чикунгуньи, не заражались. Однако у мышей, которые получали сперва антитела, а потом зараженные вирусом клетки (а не только вирус), развилась инфекция чикунгунья, устойчивая к нейтрализующим антителам.

Ученые обнаружили, что в зараженной клетке вирус чикунгунья может захватывать цитоскелет — белки, которые поддерживают форму и отвечают за движение клетки. Вирус заставляет инфицированную клетку протягивать «межклеточные длинные отростки» к соседним неинфицированным клеткам. Таким образом, вирус безопасно и эффективно перемещаться из одной клетки в другую. Этот способ передачи вируса может защитить некоторые копии вируса от иммунного ответа зараженного хозяина.