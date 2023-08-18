Google работает над персональным ИИ-советником

Компания Google, в лице своего ИИ-подразделения DeepMind, объявила о тестировании нового инструмента, который может стать вашим «личным жизненным тренером».

© Ferra.ru

Этот проект использует генеративный искусственный интеллект для выполнения более чем 21 различной личной и профессиональной задачи, включая жизненные советы, идеи, инструкции по планированию и советы по обучению.

Один из примеров взаимодействия с чат-ботом может быть сложным личным вопросом о том, как сообщить близкому другу, что вы не можете позволить себе посетить его свадьбу в другой стране.

Инструмент также предлагает функцию создания идей, которая предоставляет пользователю предложения или рекомендации в зависимости от различных ситуаций.

Он также может обучать или улучшать навыки, например, бег, и предоставлять пользователю планы питания и тренировок.