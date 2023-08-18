Сверхлегкие беспилотники будут ставить на учет с 1 сентября 2024 года

Сверхлегкие беспилотники массой до 115 кг начнут ставить на учет с 1 сентября 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу Минтранса РФ.

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В ведомстве рассказали, что соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. После вступления изменений в силу дроны этой категории будут учитываться по тем же правилам, по которым сейчас на учет ставят «легкие» беспилотники. С 1 сентября 2024 года у владельцев будет 60 дней, чтобы зарегистрировать их в соответствии с обновленными правилами.