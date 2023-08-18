Сверхлегкие беспилотники будут ставить на учет с 1 сентября 2024 года
Сверхлегкие беспилотники массой до 115 кг начнут ставить на учет с 1 сентября 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу Минтранса РФ.
В ведомстве рассказали, что соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. После вступления изменений в силу дроны этой категории будут учитываться по тем же правилам, по которым сейчас на учет ставят «легкие» беспилотники. С 1 сентября 2024 года у владельцев будет 60 дней, чтобы зарегистрировать их в соответствии с обновленными правилами.
Минтранс также напомнил, что правила постановки беспилотников на учет действуют в России с 2019 года. Это снизило количество нарушений правил использования БПЛА. Так, за 2021 год зафиксировано 10 таких инцидентов, а в 2022 году — 16. При этом у властей отсутствует какая-либо статистика о количестве пилотируемых дронов с массой менее 115 кг, поскольку сейчас владельцы не обязаны их регистрировать.