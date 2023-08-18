Астрономы изучили влияние солнечной активности на Нептун

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли проанализировали изменения в атмосфере планеты Нептун с 1994 по 2022 годы. Для этого они использовали архивные наблюдения в ближнем инфракрасном диапазоне телескопа Hubble и обсерватории Лик.

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Астрономы отслеживали облачную активность Нептуна. Результаты показали, что в 2002 и 2015 годах наблюдались максимумы активности, а в 2007 и 2020 – минимумы, причем последний оказался особенно глубоким.

Облака на Нептуне исчезали очень быстро – всего за несколько месяцев. При этом облачный покров после минимума 2020 года полностью не восстановился до сих пор, о чем свидетельствуют снимки за июнь 2023 года.

Дальнейшие исследования указали на явную закономерность между сезонными изменениями облачного покрова Нептуна и солнечным циклом. Известно, что солнечные циклы длятся в среднем 11 лет, чередуя минимумы и максимумы. При росте активности на звезде возникает больше пятен и наблюдается больше вспышек.

Солнечная активность влияет на Землю, вызывая геомагнитные бури. Но ее воздействие на далекие планеты Солнечной системы до сих пор внимательно не изучалось.

Наблюдения показали, что через два года после пика солнечного цикла на Нептуне появляется большое количество облаков. Также стало известно, что чем обширнее облачный покров, тем более ярким становится сам газовый гигант – солнечный свет отражается от поверхности облаков, сообщает Icarus.

«Наши результаты подтверждают теорию о том, что ультрафиолетовые лучи Солнца, когда они достаточно сильны, могут запускать фотохимическую реакцию, которая приводит к образованию облаков Нептуна», – подчеркнули авторы научной работы.